In einem Parkhaus in der Adlerstraße hat am Dienstagabend ein bislang unbekannter Sprayer sein Unwesen getrieben. Der Täter verunstaltete zwischen 18 und 19 Uhr das Treppenhaus und ein Parkdeck mit Schriftzügen und Bildern. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Personen, die den Schmierfink bei der Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 bei der Polizei zu melden.