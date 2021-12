Schmierereien an Rathaus und Grundschule in Eisenharz

Wegen einer Sachbeschädigung an mehreren Gebäuden in Eisenharz hat die Polizei Wangen die Ermittlungen aufgenommen. Bislang unbekannte Täter besprühten laut Bericht der Beamten mehrere Gebäude, darunter das Rathaus und die Grundschule in Eisenharz, mit silberner Sprühfarbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Personen, die im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.