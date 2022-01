Schlotterbeck: Vielleicht geht es „noch ein Regal höher“

Fußballprofi Nico Schlotterbeck vom Bundesligisten SC Freiburg hat einen Wechsel ins Ausland nach dieser Saison mehr oder weniger ausgeschlossen. „Für mich ist das immer noch ein Traum, dass ich in der Bundesliga spiele. Und deswegen habe ich nicht das Verlangen danach, ins Ausland zu gehen“, sagte der Innenverteidiger dem TV-Sender „Sky“. „Egal ob es jetzt England, Spanien oder Italien ist - ich will in Deutschland bleiben, wenn es geht.“

Am liebsten wolle er bei einem der besten Vereine hierzulande spielen, erklärte der 22-Jährige. Dazu gehöre derzeit auch der Tabellenfünfte Freiburg. Vielleicht gehe es aber „noch ein Regal höher“. Es gebe „einfach größere Vereine in Deutschland und jeder hat das Ziel, das Bestmögliche herauszuholen“. Angeblich sollen Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund über Schlotterbeck nachdenken, der in Freiburg einen Vertrag bis 30. Juni 2023 hat.

Vor einer Woche hatte Schlotterbeck in der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ jedoch angedeutet, möglicherweise weiter für die Breisgauer zu spielen. „Es ist sehr gut möglich, dass es nirgends hingeht und ich in Freiburg bleibe“, hatte er gesagt.

