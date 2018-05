Schlosskonzerte: Bekannte und neue Gesichter

„Ein tolles Programm mit phantastischen Leuten“ hat der künstlerische Leiter der Langenargener Schlosskonzerte für die Sommersaison 2018 versprochen, die am 1. Juni gleich mit einem hochkarätigen Klavierabend beginnt. Wenn Peter Vogel das sagt, dann ist das nicht vollmundig getönt, sondern das Ergebnis einer konsequenten Aufbauarbeit, die reiche Früchte trägt und fast ausnahmslos für ausverkaufte Konzerte sorgt – rechtzeitige Kartenbestellung ist immer angeraten.

Wie Vogel jüngst beim Pressegespräch im Langenargener Rathaus berichtete, konnte er wenige Tage zuvor beim Besuch der Schubertiade in Hohenems, dem weltweit berühmten Festival, mit Freuden feststellen, wie viele seiner Schützlinge, die in ihren Anfängen beim Klavier- oder Violinfestival junger Meister aufgetreten waren, inzwischen den Sprung zur Schubertiade beziehungsweise zu weltweitem Konzertieren geschafft haben. Ihm liegt daran, Hochbegabungen zu fördern, und der Erfolg gibt ihm Recht. Viele von ihnen kommen nach wie vor gern zu Vogel zurück und geben Konzerte in Langenargen. So weist das Programm wieder vertraute Namen wie Herbert Schuch, Shaun Choo, Aaron Pilsan und Özgür Aydin auf, auf die man sich schon im Vorfeld freuen darf, auch dem Konzept mit Konzerten zwischen Klassik, Jazz und Crossover bleibt Vogel treu.

Ihm ist es in den Vergangenheit auch gelungen, hervorragende Solisten zu Ensembles zusammenzuführen, die gleich beim ersten gemeinsamen Auftreten Furore machten, so im vergangenen Jahr das Klaviertrio mit Andrej Bielow (Violine), Alexej Stadler (Cello) und Özgür Aydin (Piano) – dieses exzellente Trio wird man diesen Sommer zum Quartett ergänzt erleben: mit Aydins Ehefrau Naoko Shimizu, Solo-Bratscherin der Berliner Philharmoniker. Ein neues Programm hat auch das Crossover-Quartett „Faltenradio“ mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und Symphoniker erarbeitet, nach ihren begeistert gefeierten Auftritten 2013 und 2014 werden sie damit nach Langenargen kommen.

Solo für Cosima Soulez Larivière

Unvergessen ist auch der letztjährige suggestive Gitarrenabend mit Dimitri Lavrentiev – auch er kommt mit seinem neuen Crossover-Programm „Lotos“ zurück. Wer beim Auftakt der Frühlings-Schlosskonzerte mit dem Eröffnungskonzert des Violinfestivals junger Meister die glänzende Leistung der 21-jährigen Französin Cosima Soulez Larivière bewundert hatte, darf sie jetzt in ihren ersten Soloabend erleben, in dem sie sicher wieder wie in den Orchesterkonzerten im Frühjahr die Herzen „im Sturm erobert“. Unter dem Motto „Klavierquintett modern“ wird man Peter Vogel selbst im Zusammenspiel mit dem Modern String Quartett aus München erleben. Zu guter Letzt gibt es Gipsy Jazz mit der Wawau Adler Group.

Das Programm im Überblick:

1. Juni: Klavierabend Herbert Schuch: Beethoven und Schubert

8. Juni: Cosima Soulez Larivière (Violine) und Roland Krüger (Klavier): Bach, Beethoven, Ysaÿe und Szymanowski

15. Juni: Szymanowski Quartett: Haydn, Beethoven, Borodin u.a.

22. Juni: Crossover-Quartett „Faltenradio“: Programm „Respekt“

29. Juni: Klavierquartett Andrej Bielow, Naoko Shimizu, Alexey Stadler und Özgür Aydin: Schumann und Brahms Nr. 1

6. Juli: Klavierabend Shaun Choo: Bach, Busoni, Haydn, Debussy, Kapustin, Chopin und Choo

13. Juli: Gitarrenabend Dimitri Lavrentiev: Crossover-Programm „Lotos“

20. Juli: Klavierabend Aaron Pilsan: Beethoven, Schubert, Szymanowski

3. August: Klavierquartett Fleischmann, Newman, Hunter und Amara: Mozart, Bridge, Fauré

10. August: Atalante Streichquartett: Haydn, Brahms Nr. 2

17. August: Klavierabend Özgür Aydin: Bach, Beethoven, Schubert, Chopin

24. August: Peter Vogel und Modern String Quartet: Klavierquintett modern mit Strawinsky, Ellington, Vogel

31. August: Wawau Adler Group: Gipsy Jazz Quartet.

