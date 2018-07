Schlossgut verabschiedet sich

ESSINGEN (lem) Der 14. Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende auf dem Schlossgut Hohenroden ist der letzte dort. Ab nächstem Jahr werden sich der Essinger Schlosspark und die Kulturscheune in ein Vorweihnachtsland in historischem Ambiente verwandeln.

300 beleuchtete Christbäume, die Klänge aus der historischen Kirmesorgel, der Duft von Tannen, Zimt, Glühwein und Mandeln, schön dekorierte Stände, Spezialitäten aus der Scheunenschenke, Antiquitäten, Krippen, Wildbret, frisch geräucherte Forellen, Posaunenklänge: Etwa 7000 Besucher lockte der Weihnachtsmarkt jedes Jahr an den zwei Tagen auf das Schlossgut.

Ab 2010 stellt die Gemeinde den Essinger Schlosspark und die historischen Gebäude für die „neue“ romantische Vorweihnacht zur Verfügung. Und die „wird mindestens genau so schön“, ist sich Vera Kohlmeyer-Kaiser, die erste Vorsitzende des Essinger DRK-Ortsverein sicher. Der Ortsverein organisiert mit rund 80 Ehrenamtlichen die letzte Hohenroder Vorweihnacht.

Sie beginnt am Samstag um 14 Uhr und dauert bis 21 Uhr, um 18 Uhr startet der Fackelzug von Essingen nach Hohenroden. Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt auf Hohenroden um 11 Uhr und dauert bis 20 Uhr. Es gibt wieder einen Bus-Pendeldienst vom Weihnachtsmarkt in der Rathausgasse und vom Friedhof nach Hohenroden und zurück. (lem)