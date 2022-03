Schlitzohr und Situationskomiker mit dem Wissen um viele Kulturen

Özcan Cosar kommt mit seinem Programm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ nun am 4. April in die Kultbox der big Box Kempten. Dies ist der Ersatztermin für die verschobene Veranstaltung vom 19. März. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Özcan Cosar begibt sich in seinem vierten Programm auf Expedition, um die Formel des Lachens zu finden. Doch die Geschichte des Lachens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Özcan Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt detail- und pointenreich.

Weitere Informationen unter: http://www.cosar.tv