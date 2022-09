Schlendern, schlemmen und stöbern

Ulm (sz) - Viele kennen noch den sogenannten „Fachhändlermarkt“ im Quartier Platzgasse – wie das Ulmer Citymarketing mitteilt, wird diesem nun ein neues Gesicht verliehen und ein neuer Name gegeben. Und so findet am Samstag, 17. September, von 10 bis 16 Uhr in der Dreikönig-, Herrenkeller-, Pfauen- und Platzgasse der Gässles-Markt statt.

Nach Angaben des Citymanagements kann man sich dort beim Bummeln von vielen Outdoor-Warenpräsentationen der Fach- und Einzelhandelsgeschäfte begeistern lassen. Der sogenannte Gässles-Markt bietet viele kleine Besonderheiten für Groß und Klein. Für Unterhaltung sorgen beispielsweise das Team von Jump 4All mit einer Hüpfburg und unsere Walking Acts „Da Pasco“ und „Oma“. Da Pasco ist ein Luftballonkünstler, der mit viel Liebe nicht nur verrückte Kreationen aus Luftschlangen, sondern Groß und Klein auch ein Lachen ins Gesicht zaubert. Oma spricht in Clown-Manier Passanten an und unterhält auf sympathische Art und Weise unsere Besucher*innen.

„Wir laden Jung und Alt am Samstag herzlich ein, durch unsere gemütlichen Gässchen zu schlendern. Bummeln, genießen und jedes Mal etwas Neues entdecken – das klappt hier besonders gut“, sagt Citymanagerin Sandra Walter.

Mit einer besonderen Aktion vertreten sein werden beim Gässles-Markt folgende Geschäfte: FlorMarkt, Gutes von hier, herzallerliebst, NOA NOA Shop, Nusser Wäsche Mode, Schmuckstücke Beatrix Maier, Secontique, Schuhhaus Ratter, top-Parfümerie, Carlé Concept, Ambiente & Fiori, Claudia B. Holzspielwaren und Hängematten, Boemans Schmuckmanufaktur. Details findet man unter www.ulmercity.de.

Darüber hinaus ist an der Ecke Sterngasse/ Dreiköniggasse erstmals eine Genussecke geplant. Kulinarische Köstlichkeiten rund um Brot, Käse, Gemüse und Wein erwarten die Besucherinnen und Besucher - die Inhaber von Brotreform, Fromagerie Maulick, Leos Obst und Gemüsehandel und dem Ulmer Weltladen haben sich einiges einfallen lassen, um die Gaumen der Gäste zu verwöhnen. Für süße (Nach-)Speisen und Kaffee sorgt die kleine Tortenwerkstatt, die ebenfalls in unserer Genussecke platziert ist.

Ein entspannter Samstag für die ganze Familie: zeitgleich findet der Green Parking Day statt, an dem zahlreiche Parkplätze für unterschiedlichste Aktionen umgenutzt werden und den Gästen zusätzlich ein buntes Programm bieten.