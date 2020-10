Schleichender Hörverlust –Wenn Hören zum Problem wird

Gutes Hören ist für unsere Kommunikation elementar und gibt uns Orientierung im Alltag. Hören wir nicht mehr gut, verändert sich die Wahrnehmung unseres Umfeldes. Es wird schwierig, einem Gespräch zu folgen oder Musik zu hören. Ein Hörtest ist ein wichtiger Beitrag zu Ihrer Gesundheitsvorsorge. So kann eine beginnende Hörminderung frühzeitig erkannt und behandelt werden. Doch wie macht sich der Hörverlust bemerkbar, was können Ursachen sein und wie kann ein Hörtest helfen?

Wie macht sich eine beginnende Hörminderung bemerkbar?

Eine Hörminderung tritt meist schleichend auf und wird anfangs gar nicht von den Betroffenen selbst bemerkt. Das Gehirn kann die beginnende Hörschwäche anfangs noch kompensieren. Dies ist bis zu einem bestimmten Punkt möglich, danach kann der Hörverlust nicht mehr ausgeglichen werden. Häufiges Nachfragen im Gespräch kann ein erstes Anzeichen für eine Hörminderung sein und fällt meist dem Umfeld als Erstes auf. Besonders bei Gesprächen ab 2 Personen und in einer lauten Umgebung wird das Hören für Betroffene als unglaublich anstrengend empfunden. Ein deutliches Anzeichen für einen Hörverlust ist der Rückzug der Betroffenen aus Gesprächssituationen. Der Rückzug in die Stille wird immer häufiger und unfreiwillig gewählt. Eine schwierige Situation für Betroffene und Angehörige.

Welche Arten von Schwerhörigkeit gibt es?

Schwerhörigkeit kann unterschiedliche Ursachen haben und an unterschiedlichen Stellen unseres Ohres begründet liegen, am Außenohr, im Mittel- oder Innenohr, selten auch am Hörnerv direkt. Eine Schallempfindungsschwerhörigkeit wird verursacht durch Funktionsschwierigkeiten im Innenohr. Betroffene empfinden dann Geräusche und Sprache als „dumpfer“. Bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit können die Schallsignale nicht mehr an das Innenohr weitergeleitet werden. Die Betroffenen nehmen akustische Signale, wie Sprache und Alltagsgeräusche erheblich leiser wahr, ein Gefühl wie „Hören durch Watte“ kann zu einer großen Belastung werden. Seltener ist eine Störung der Verarbeitung der Hörsignale im Gehirn. Bei einer Schallwahrnehmungsschwerhörigkeit kann der Betroffene die Schallsignale korrekt hören, aber nicht mehr verstehen.

Schlechter Hören – eine Frage des Alters?

Die Altersschwerhörigkeit ist die häufigste Form des Hörverlustes. Sie äußert sich typischerweise zunächst in einer schlechteren Wahrnehmung der hohen Töne in einer lauten Umgebung und tritt auf beiden Ohren auf. Betroffene empfinden vor allem das Zuhören einer Unterhaltung bei vielen Hintergrundgeräuschen als sehr anstrengend. Die Bezeichnung „Altersschwerhörigkeit“ ist eigentlich irreführend, denn diese Art der Hörminderung kann auch schon mit dem 30. bis 40. Lebensjahr begin-nen. Da der Hörverlust schleichend einsetzt, wird Altersschwerhörigkeit oft erst spät bemerkt. Bei ersten Anzeichen eines Hörverlustes kann dann ein Hörtest konkrete Anhaltspunkte liefern und Gewissheit geben.

Warum ist frühzeitiges Handeln so wichtig?

Wird ein schleichender Hörverlust nicht erkannt und behandelt, dann verliert unser Gehirn die Fähigkeit, akustische Informationen zu verarbeiten. Dies kann dazu führen, dass akustische Erinnerungen im Gehirn nach und nach verschwinden und erst wieder mühsam gelernt werden müssen. Daher empfiehlt es sich, die Ursachen für eine schleichende Hörminderung frühzeitig abzuklären, um dem Betroffenen mit der richtigen Behandlungsmethode zu helfen und einer weiteren Verschlimmerung vorzubeugen.

Wie kann der Hörakustiker helfen?

Schwerhörigkeit ist etwas, was man nicht gerne zugibt. „Ach, es geht doch noch!”, sagen sich viele und zögern einen Hörtest hinaus. Genau in dieser Situation braucht der Betroffene jemanden, der sich in seine Situation hineinversetzen kann. Der Hörakustiker ist dafür die richtige Anlaufstelle. Unsere Experten bei HÖRTEC Hörsysteme kennen sich genau mit dieser Problematik aus und können mit einem Hörtest im ersten Schritt Gewissheit geben, ob eine Hörschädigung vorliegt und welche Maßnahmen es zur Hörverbesserung gibt. Die gute Nachricht: Ein Hörgerät kann in vielen Fällen den Hörverlust mindern und ist eine große Unterstützung für die Betroffenen im Alltag.

Wie läuft ein Hörtest bei HÖRTEC Hörsysteme ab?

Der Hörtest beginnt mit einigen Fragen zu Ihrem Alltag. Gab es Auffälligkeiten im Gespräch oder beim Hören von Musik? Auch wichtig ist, ob sie beruflich großem Lärm ausgesetzt sind oder waren. In einem schallruhigen Raum werden Ihnen beim Tonaudiogramm verschiedene Töne vorgespielt. Dafür bekommen Sie spezielle Kopfhörer aufgesetzt. Die Töne starten in einer sehr niedrigen Frequenz, sind also kaum wahrnehmbar und werden dann lauter. Sobald Sie den Ton hören, geben Sie Handzeichen oder drücken einen Knopf. Bei der anschließenden Sprachaudiometrie werden Ihnen Testwörter über die Kopfhörer vorgespielt, die Sie nachsprechen sollen. Hier wird die Spracherken-nung bei verschiedenen Lautstärken und auch mit Hintergrundgeräuschen getestet.

Als Ergebnis liegt danach ein Audiogramm vor, an dem unser HÖRTEC-Akustiker ihr aktuelles Hörverständnis und eventuelle Störungen ablesen kann. Zögern Sie nicht und nutzen Sie unser kostenloses Angebot zum Hörtest. Eine Untersuchung bei uns vor Ort bietet zudem auch die Beratung rund um das Thema Hörversorgung.

Ein Online-Hörtest einfach von Zuhause aus

Auf unserer Website hoertec-hoersysteme.de haben Sie zudem die Möglichkeit, einen Online-Hörtest durchzuführen – unkompliziert und bequem von zu Hause aus. Mithilfe von gezielten Fragen und einem akustischen Test von tiefen bis hohen Tönen über Kopfhörer erhalten Sie in wenigen Minuten eine erste Einschätzung zu Ihrem Hörvermögen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind ein ruhiger Ort und ein paar Minuten Zeit. Jetzt zum Online-Hörtest