„Schlatter Curls“ neuer Stadtmeister im Eisstockschießen

Acht aus 48 gestarteten Teams haben es in den Finaltag geschafft und am 8. Dezember um den Titel des Stadtwerk am See Stadtmeisters im Eisstockschießen 2021 gespielt. Stadtmeister wurden die „Schlatter Curls“ vor den „SBS Oldies“.

Im hochklassigen Finale traten die SBS Oldies gegen das Team Schlatter Curls an, das sich den Sieg sicherte und damit nach 2015 zum zweiten Mal zum Stadtmeister gekürt wurde. Auf Rang Drei landete die Crew „Talentfrei“, Vierter wurde das Team „Kette rechts“.

Die Friedrichshafener Eisbahn auf dem Romanshorner Platz ist noch bis 9, Januar 2022 geöffnet. Unter www.eisbahn-fn.de gibt es die Infos zu den Öffnungszeiten und den aktuell geltenden Corona-Regeln.