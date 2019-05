Schlagerrevue eröffnet Sommerfestspiele

Die Schlagerrevue „Sommer, Sonne, 79“ wird am Dienstag, 28. Mai, den Abendspielbetrieb auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang eröffnen. Es ist eine Urauffürung.

Peter Cahn, Intendant des Landestheater und Regisseur der Schlagerrevue, verrät: „Der Autor und Regisseur Jürg Schlachter hat ‚Sommer, Sonne, 79‘ eigens fü das Landestheater Dinkelsbühl geschrieben.“ Zuletzt inszenierte er die Komödie „Wer hat Angst vorm weißen Mann“ und das Kinderstück „Der kleine Ritter Trenk“.

Die Schlagerrevue verspreche eine musikalische Zeitreise in die 1970er Jahre, betont der Theaterleiter. Die Handlung ist so einfach wie unterhaltsam: „Sommer, Sonne, 79“ soll die große Hitparaden-Jubiläumssendung werden. Alles ist fü die Generalprobe mit Publikum vorbereitet, es fehlen lediglich die Stars der Sendung. Was nicht weiter verwunderlich ist, denn der Moderator Karl-Heinz Keck hat die Gagen in die eigene Tasche abgezweigt. Trotz eines ganz besonderen Geldeintreibers im Nacken und jeder Menge Querelen im Team muss die Show stattfinden, und so versucht jeder zu retten, was zu retten ist. In die Handlung eingebettet erlebt das Publikum wieder die großen Hits: von Nena bis Heino, aber auch Ireen Sheer, Udo Jügens und Howard Carpendale. Auf der Bühne stehen erfahrene Sänger und Musiker. Das Ensemble von „Sommer, Sonne, 79“ umfasst zehn Schauspieler und vier Musiker.