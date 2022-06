Schlagerparty zum Jubiläum

Das große Jubiläumsfest der DRK Bereitschaft Hausen ob Verena findet am 2. Juli statt. Die Schlager Club Band, bekannt als SWR4-Band aus Spaichingen und Umgebung spielt die besten Kult-Schlager, gemixt mit frischer deutscher Schlager-Popmusik. Modern, bunt und jung.

Als Band der SWR4 Schlager Partys werden die größten Schlager-Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre und den aktuellen Top-Hits gespielt unter anderem von Helene Fischer, Andreas Gabalier, Maite Kelly, Roland Kaiser, DJ Ötzi, Howard Carpendale, Peter Maffay, Kerstin Ott, Matthias Reim, Wolfgang Petry, PUR, Spider Murphy Gang, Münchner Freiheit, Giovanni Zarrella und vielen mehr. Stilgerecht präsentiert die Schlager Club Band mit den fantastischen Solo Sängern Maite Fischer, Howard Kaiser und Nik Petry eine perfekte Schlager Party Show im modernen Schlagersound und dem passenden Entertainment. Hits, die jeder kennt und bei denen mitsingen, tanzen und gute Laune garantiert ist.

Im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums der DRK Bereitschaft Hausen ob Verena findet die Schlagerparty mit der Schlager Club Band als Open Air Konzert an der Verenahalle in Hausen statt. Beim schlechter Witterung findet das Open Air Konzert in der Verenahalle statt. Die Party wird das größte Fest im Jubiläumsjahr und der Vereinsgeschichte. Neben einem Bier-Stand und einer Bar wird auch etwas zum Essen angeboten.

Vor der großen Bühne mit der Lichttechnik, wird es eine Tanzfläche geben und einen Bereich, um gemütlich zu verweilen. Auch für Sitzplätze ist gesorgt.. Gemeinsam mit hunderten von Leuten wird ab 18 Uhr gefeiert. Zuerst wird der DJ ein bisschen für Stimmung sorgen und danach wird die Schlager Club Band einheizen. In den Pausen und danach wird der DJ der Band weiter für gute Laune sorgen. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 14 Euro. Kartenvorverkauf unter www.drk-hausenobverena.de oder telefonisch unter 0151 / 25 71 15 47.

Geplant wurde das Fest schon letztes Jahr, als die Corona-Maßnahmen alle noch fest im Griff hatten. Die Planungen fanden meist online statt. Aber jetzt kann tatsächlich alles wie geplant stattfinden. Die Schlager Club Band hat auch Mitglieder aus der Umgebung mit Steffen Wissmann aus Spaichingen und Patric Menger aus Seitingen. Die Band wurde kurz vor Corona gegründet und ist in der Umgebung rund um Spaichingen schon bekannt. Sie traten schon bei den SWR Sommerfestivals am Schlossplatz in Stuttgart auf, auch mit Top-Acts wie Giovanni Zarella und sind viel in der Schweiz unterwegs. Bei hoffentlich schönem Wetter sollen sie am 2. Juli in Hausen ob Verena für ausgelassene Stimmung sorgen und 60 Jahre DRK Bereitschaft in Hausen gebührend feiern.