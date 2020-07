Schlagerkonzert über Balkon und Fenster

Trossingen (pm) - Auch wenn die Corona-Auflagen für Pflegeheime etwas gelockert worden sind, so müssen die Einrichtungen immer noch sehr kreativ sein, ein Programm für die Bewohner bieten zu können und gleichzeitig den Infektionsschutz aufrecht zu erhalten. Das Dr.-Karl-Hohner-Heim hat sich deshalb etwas einfallen lassen.

„Tolle Stimmung herrschte am vergangenen Donnerstag, im Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim bei einem Schlagerkonzert im Garten der Einrichtung. Eine 'musikalische Weltreise’ hatte die aus Funk und Fernsehen bekannte Schlagersängerin Heidi Hedtmann wieder im Gepäck. Bereits in den vergangenen beiden Jahren war Frau Hedtmann schon zu Gast im Altenzentrum und erfreute die Senioren mit ihrer Musik“, so das Heim. So versammelten sich zahlreiche Zuhörer kurz vor 16 Uhr auf den Balkonen und an den offenen Zimmerfenstern des Altenzentrums und waren gespannt welche Lieder Hedtmann dieses Mal für sie im Gepäck hat. „Bereits nach den ersten Liedern waren wieder alle von der Künstlerin in ihren Bann gezogen. Bekannte Schlager und Volkslieder wie 'Im weißen Rößl am Wolfgangsee’, 'Die Caprifischer’, 'Rote Lippen soll man küssen’, 'Weiße Rosen aus Athen’ und viele mehr nahmen die Zuhörer mit auf eine fantastische Reise durch die Schlagerwelt. Es wurde begeistert mitgesungen, geschunkelt und geklatscht und es herrschte eine fröhliche und ausgelassene Stimmung. Voller Begeisterung forderten die Bewohner am Ende eine Zugabe“, so die Mittteilung weiter.

Die Karl-Hans-Efinger-Stiftunghabe durch ihre finanzielle Unterstützung das Konzert möglich gemacht, bedankte sich das Hohner-Heim-Team bei der Trossinger Stiftung.