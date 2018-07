„Schlagende Wetter“: Stummfilm bei Arte

Berlin (dpa) - Nach den Jahren des expressionistischen Taumels, der durch Robert Wienes „Das Cabinet des Dr. Caligari“ (1920) ausgelöst wurde, kehrte Mitte der 20er Jahre verstärkt die Wirklichkeit in den deutschen Stummfilm zurück.

All die phantasmagorischen Schattenwesen, die bizarren Sonderlinge und unheimlichen Schreckgestalten verflüchtigten sich nach und nach, und das Leben auf der Straße mit all seinen Verlockungen, Gefahren und Verheißungen wurde entdeckt.

Einer dieser frühen Vertreter der „Neuen Sachlichkeit“ war der österreichische Regisseur Karl Grune (1890-1962), der kurz vor seinem Meisterwerk „Die Straße“ (1923) den Bergarbeiterfilm „Schlagende Wetter“ (1922/23) drehte, den Arte in Erstausstrahlung in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.25 Uhr zeigt.

Eine finstere Geschichte über eine schwangere Bergmannstochter, die vom Kindsvater verlassen und vom Vater verstoßen wird. Ins Elend entlassen bringt Marie (Liane Haid) am Straßenrand schließlich einen Jungen zur Welt. Das bittere Schicksal der Todgeweihten wendet sich aber zum Guten, als der Bergarbeiter Thomas (Eugen Klöpfer) die beiden bei sich aufnimmt. Das Glück scheint greifbar und das Happy End perfekt, als Marie und Thomas heiraten, doch genau an ihrem schönsten Tag taucht der Kindsvater George (Walter Brügmann) auf und will sich zwischen die beiden drängen. In den Eingeweiden der Erde kommt es zum Showdown der beiden Männer.

Während Karl Grune die Geschichte des gefallenen Mädchens eher konventionell erzählt, findet er für die Aufnahmen unter Tage Bilder voller Experimentierlust. Wenn die beleuchteten Förderkörbe mit den Bergarbeitern in die Tiefe fahren, fühlt man sich an „Metropolis“ erinnert. Klaustrophobisch eng ist diese Welt der Kumpel.

Und unter Tage kommt es auch zur großen Auseinandersetzung zwischen Thomas und George, die um das Mädchen kämpfen. Durch die rote Kolorierung erscheint diese Welt als infernalischer Höllenschlund mit Schwefeldampf, Explosionen und Verheerung. Ein großes Spektakel großartig inszeniert.

Dabei ist die gezeigte Fassung nur eine Annäherung an das Original, das verschollen ist. „Schlagende Wetter“ wurde aus einer lückenhaften Kopie der deutschen Fassung und einer gekürzten italienischen Version zusammengefügt. Am 15. Februar 1923 wurde Grunes Bergarbeiterfilm im Ufa-Theater am Kurfürstendamm in Berlin uraufgeführt.