Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel

Unter dem dringenden Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sind im Laufe der vergangenen Woche fünf weitere mutmaßliche Drogenhändler vorläufig festgenommen worden. Vier der fünf festgenommenen Männer befinden sich nun wie ein bereits Anfang Dezember inhaftierter 24-Jähriger in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Bereits vor geraumer Zeit hatten Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Balingen die Spur der Beschuldigten im Alter zwischen 24 und 27 Jahren aufgenommen. Der 24-Jährige war - wie bereits berichtet - bereits am 1. Dezember festgenommen worden, nachdem bei ihm knapp ein Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain, mehrere Gramm Haschisch, Testosteron-Präparate, mehrere Schreckschuss und Signalwaffen und mutmaßliches Dealergeld in Höhe von mehr als 2500 Euro aufgefunden worden waren.

Auch für die anderen fünf Verdächtigen hatte die Staatsanwaltschaft Hechingen entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse und für vier von ihnen auch Haftbefehle erwirkt, die am vergangenen Mittwoch und Donnerstag in Balingen und weiteren Gemeinden im Zollernalbkreis vollstreckt wurden. Dabei wurden insgesamt 1,7 Kilogramm Marihuana und etwa 10 000 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus dem schwunghaften Handel mit Marihuana, Kokain, Amphetamin und Ecstasy stammt, beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Umfang des Rauschgifthandels dauern weiter an.

Ein als Drahtzieher geltender 25-Jähriger und zwei gleichaltrige Komplizen aus Balingen sowie ein 27-Jähriger aus Bisingen wurden dem Haftrichter vorgeführt, der die bereits erlassenen Haftbefehle in Vollzug setzte. Ein 34-jähriger Beschuldigter befindet sich derzeit auf freiem Fuß.