Schlägerei auf der Seebrücke

Lindau (lz) - Auf der Chellesallee/Seebrücke ist es am Donnerstag gegen Mitternacht zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen, wie die Polizei mitteilt. Laut Aussage einer Zeugin wurde einem bisher unbekannten Mann aus einem Auto eine Flasche an den Kopf geworfen. Dieser sei dadurch verletzt worden, setzte aber dann seine Fahrt fort. Vorausgegangen war eine Streitigkeit zwischen dem unbekannten Mann und einem 20-Jährigen aus Lindau. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.