Schläger verprügeln 13- und 14-Jährigen – Polizei sucht jetzt nach dunklem BMW

Ohne ersichtlichen Grund wurden am Samstagabend zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle in Oberreitnau verprügelt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Es war gegen 20.45 Uhr, als die Polizeiinspektion Lindau von einer tätlichen Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Oberreitnau informiert wurde. „Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein 13- und ein 14-jähriger Jugendlicher von zwei bisher unbekannten Männern tätlich angegriffen und verletzt“, heißt es im Polizeibericht.

Streit hat schon vorher begonnen

Der Streit hatte laut Polizei offenbar schon kurz vorher an der Schule in Reutin begonnen. Die beiden Jugendlichen fuhren dann mit dem Stadtbus nach Oberreitnau. Kurz nach der Bußhaltestelle in Oberreitnau kam dann ein Auto angefahren. „Aus dem Pkw stiegen dann zwei unbekannte Männer aus und schlugen auf die beiden Jugendlichen ein“, schreibt die Polizei. Beide fielen zu Boden und wurden von den Tätern gegen die Beine getreten.

Danach stiegen die beiden Schläger wieder in ihr Auto ein und fuhren davon. Bei dem Auto der Schläger handelte es sich um einen dunklen 3er-BMW mit Lindauer Zulassung. Die Polizei sucht nun Zeugen.