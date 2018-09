Schlägerei vor Gaststätte in Aeschach

Lindau (lz) - Zu einer Schlägerei ist es am Freitagabend in einer Gaststäte in der Friedrichshafener Straße gekommen. Ein Mann musste am Ende ins Krankenhaus.

Ein 19-Jähriger hat sich laut Polizeibericht mit einem 47-Jährigen gestritten. Der Streit verlagerte sich nach einiger Zeit aus der Gaststätte nach draußen. Dort schlug der Jüngere dem Älteren ins Gesicht. Daraufhin fiel dieser nach hinten mit dem Kopf auf einen Schachtdeckel. Dabei zog sich der Mann eine Wunde am Hinterkopf zu, zudem hatte er eine kleine Verletzung unterhalb des linken Auges. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lindau gebracht. Der Täter, der zunächst flüchtig war, stellte sich kurze Zeit später. Er muss mit einem Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung rechnen.