Schlägerei beim Ailinger Dorffest landet nach elf jahren vorm Amtsgericht

Friedrichshafen (sig) - Eine Schlägerei beim Ailinger Dorffest am 10. August 2008 hat am Dienstag das Amtsgericht Tettnang beschäftigt. Auf der Anklagebank: Ein heute 35-Jähriger aus dem asiatischen Raum, der nach acht Jahren in der Heimat bei seiner Rückkehr am Flughafen festgenommen wurde. Er räumte den Vorwurf der gemeinschaftlichen Körperverletzung ein. Mit einem bereits Verurteilten, der zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt ist, soll er mit Faust und Bierglas einen Festbesucher verletzt haben.

„Ja, ich habe zugeschlagen“, gestand der Angeklagte, ohne sich nach den vielen Jahren hinter Erinnerungslücken zu verschanzen. Offenbar wegen einer Nichtigkeit nach einem Wortwechsel hat er mit der Faust einem eineinhalb Köpfe größeren Kontrahenten im Barbereich des Festes ins Gesicht geschlagen. Er habe zwar Bier getrunken gehabt, sei jedoch nicht betrunken gewesen. Später habe er mit seinem Mitstreiter dem Mann noch einmal auf der Straße getroffen. Dort habe er oder der bereits Verurteilte dem 52-Jährigen mit einem Weizenbierglas auf den Kopf gehauen. Wer von den beiden der Schläger war, konnte nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden. Allerdings das Ergebnis. eine Platzwunde, die genäht werden musste, wie das Opfer - das keinen Belastungseifer an den Tag legte - im Zeugenstand erklärte. Die Entschuldigung wie die ausgestreckte Hand des Angeklagten nahm der Geschädigte im Gerichtssaal an.

Der Angeklagte ist 1999 mit seiner Mutter nach Deutschland gekommen, hat hier erfolgreich die Hauptschule und eine Lehre im Handwerk absolviert. Einige Jahre lebte er wieder in Asien, heiratete dort 2018 und baute ein Haus. Seine Frau lebt noch dort, wird ihm aber demnächst nach Friedrichshafen folgen. In seinem ehemaligen Lehrbetrieb arbeitet er heute wieder mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, nachdem ihn sein Chef nahegelegt hatte, wieder zurück nach Friedrichshafen und in seinen Betrieb zu kommen.

Nicht Gegenstand der gestrigen Verhandlung waren diverse Drogenvergehen des Angeklagten aus damaliger Zeit. Der Vorwurf: Drogenhangel in sechs Fällen. Der unerlaubte Erwerb von Betäubungsmitteln ist nach zehn Jahren verjährt. Außerdem wurde ihm zu seinen Ungunsten ausgelegt, im Januar 2008 wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung, verurteilt worden zu sein, und in der Bewährungsphase die Schlägerei begangen zu haben.

Die Vertreterin der Anklage sah bestätigt, dass sich der Angeklagte der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen strafbar gemacht hat und beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, außerdem eine Geldstrafe von einem Monatseinkommen. Zu Gunsten des 35-Jährigen legte sie dessen Geständnis aus, zu seinen Lasten die mehrfachen Vorstrafen.

Sein Verteidiger Stefan Weyer bat, das Geständnis seines Mandanten zu würdigen. Auch aufgrund der lange zurückliegenden Taten plädierte Stefan Weyer auf eine Gesamtstrafe von vier Monaten, zur Bewährung ausgesetzt. „Es tut mir leid, damals war ich anders und ganz jung“, entschuldigte sich der Angeklagte in seinem letzten Wort. Mit Drogen und Alkohol habe er nichts mehr zu tun.

Richter Max Märkle sah den Angeklagten schuldig der gefährlichen Körperverletzung und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, und einer Geldstrafe von 800 Euro. Auch der Richter lobte das vollumfängliche Geständnis und die Reue, kritisierte aber die Tat in der Bewährungszeit.