Schizoid oder doch schuldfähig? Gericht kommt beim Fall eines Asylbewerbers an seine Grenzen

Das Amtsgericht Tuttlingen hat einen Asylbewerber freigesprochen, der wegen Beleidigung und Bedrohung angeklagt war. Eigentlich ein unspektakulärer, alltäglicher Fall, der aber aufzeigt, wie das Rechtssystem an seine Grenzen stoßen kann.

Das deutsche Strafgesetzbuch hat 358 Paragrafen, die alle möglichen Fälle zwischen Diebstahl und Mord regeln. Und doch weist es große Lücken auf, kann es nicht jede Situation in einer immer komplexer werdenden Welt lösen. Beim jetzt verhandelten Fall ist das wohl so.

Der 31-Jährige wird ausfällig

Was geschehen ist, ist weitgehend unstrittig: Der 31-jährige Nigerianer, seit 2018 in Deutschland lebend, hat im Frühjahr 2021 in einer Gemeinschaftsunterkunft im Kreis Tuttlingen ein Mitglied der Security-Truppe mit „F… dich!“ und den Sätzen „Ich töte dich!“ und „Ich töte euch alle!“ – alles jeweils auf Englisch – angebrüllt. Der stellt daraufhin Strafantrag, sein Kontrahent kassiert einen Strafbefehl, legt Einspruch ein, der nun im Gericht verhandelt wird. Schnell stellt sich heraus, dass die herkömmlichen rechtlichen Mittel hier nicht greifen.

Der Täter leidet unter einer schizophrenen Psychose, erklärt sein Anwalt. Sein Mandant fühlt sich verfolgt, hört Stimmen, rastet immer wieder aus, war schon mehrfach in der Psychiatrie in Rottenmünster. Er konsumiert Drogen, vor allem Marihuana, hat Diabetes, nimmt aber keine Medikamente dagegen.

Vor Gericht wird deutlich, was der Verteidiger meint: Der Mann faselt von „Türken und Arabern“, die es auf ihn abgesehen haben, spricht von angeblichen Diebstählen in der Unterkunft, sieht sich selber als Opfer. Die angeklagten Beleidigungen bestätigt der Mann von der Security als Zeuge. Er will sogar mehrfach ein Messer in den Händen des Angeklagten gesehen haben.

Die Vertreterin der Staatsanwältin fordert in ihrem Plädoyer eine Geldstrafe von 250 Euro: Der angeklagte Sachverhalt sei erwiesen, eine verminderte Schuldfähigkeit sieht sie nicht, höchstens „schizoide Zustände.“ Der Verteidiger hält dagegen und fordert Freispruch: Wer aus einem Fenster heraus wilde Drohungen ausspreche, „dem fehlt doch jede Ernsthaftigkeit“, Sein Mandant erkenne die Realität nicht, leide unter akuten psychischen Störungen – ein Musterbeispiel für fehlende Schuldfähigkeit.

Richter braucht keine Bedenkzeit

Dem schließt sich Richter Thomas Straub in seinem Urteil an, für das er sich nicht einmal Bedenkzeit nimmt – unmittelbar nach dem Plädoyer steht er auf und verkündet den Freispruch. Und führt resignierend aus, dass er, dass man hier nichts weiter machen könne: Für eine Abschiebung seien die rechtlichen Hürden zu hoch, ebenso für eine dauerhafte Einweisung oder Behandlung in einer psychiatrischen Klinik.

Nicht einmal zwei Vorstrafen, eine davon einschlägig, wirken sich erschwerend auf das Urteil aus. Es werde wohl, seufzt Straub, „immer wieder solche Vorfälle geben“, und die seien

hinzunehmen, auch wenn es schwerfällt.

Für weitere Schritte, den Mann vor sich selbst und die Gesellschaft vor ihm zu schützen, gibt es praktisch keine Handhabe. Einem psychiatrischen Gutachten werde sich der Angeklagte wohl widersetzen. Der erfahrene Richter setzt in seiner Kritik sogar noch einen drauf: Man könne nicht ausschließen, dass es erst zu „schweren Fällen“ kommen müsse, ehe der Mann ins Gefängnis gehen muss. Und schließt die Akte.

Doch die Geschichte geht weiter: Die nächste Anklage gegen sein Gegenüber liegt schon auf Straubs Schreibtisch: Der aggressive Mann ist gerade erst im Landratsamt nebenan wieder ausgerastet und hat einen Security-Mann angespuckt.