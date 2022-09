Schindeln, Springerle oder Schießen

Wer heute einen Handwerker sucht, der findet keinen – außer im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren bei den 41. Handwerkertagen. Das teilt das Museum in einer Ankündigung mit. Am Wochenende, Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, wird von 10 bis 17 Uhr nicht nur historische Handwerkskunst gezeigt, sondern eine ganz bestimmte Lebenshaltung, ein Lebensgefühl wachgerufen.

Worum geht es im Handwerk? Um ein sich Heranarbeiten, sich mit dem Stoff konkret auseinandersetzen, das Material spüren lernen und genau beobachten, wie man es anfasst und in den Griff bekommt. Dieses Prinzip des genauen Hinsehens, des Selbermachens und beständigen, ruhigen Probierens, um so die Kenntnisse, Erfahrungen immer weiter zu verfeinern, hat in jedem Handwerkssegment seine Gültigkeit – bis heute. Ob Klosterarbeiten und Filigranschmuck, Lehmbau an der Fachwerkwand oder Vorderladerschießen, diese und weitere Handwerkssparten können die Besucher entdecken. Auch Oldtimer-KFZ und Blechbearbeitung, Schnitzen von Springerle-Modellen und Alphörner bauen werden angeboten. Mehr als 50 Gewerke, die an dem Wochenende in den historischen Häusern und im Gelände gezeigt werden, vermitteln eine besondere Wertschätzung für das Handwerk, schreibt das Museum in der Ankündigung weiter.