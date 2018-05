Schillerschule schafft Doppelsieg bei Kreismeisterschaft

In der Leintalhalle in Frittlingen hat die diesjährige Kreismeisterschaft im Handball von „Jugend trainiert für Olympia“ stattgefunden. Gemeldet waren zwölf Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen. Die Schillerschule nahm laut Pressemitteilung mit einer Mädchen- sowie einer Jungenmannschaft teil, die von den Sportlehrern im Unterricht und in der Sport-AG gut auf das Turnier vorbereitet wurden. Von Beginn an dominierten beide Mannschaften das Turnier und erkämpften sich mit einer „großartigen Leistung“ den Kreismeistertitel. Es wurde in drei Gruppen gespielt, da außer Mädchen- und Jungenmannschaften auch gemischte Teams spielen durften. Die Handballer mussten nicht nur die Spiele mit je 15 Minuten Spieldauer, sondern auch einen Koordinationsparcours bestreiten, der mit in die Endbewertung einfloss.