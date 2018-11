Tettnang - Karate, Rollenspiele rund ums soziale Miteinander, Gespräche über Gewalt und Missbrauch: An der Schillerschule steht ab diesem Montag die mittlerweile vierte Präventionswoche an. Mit an Bord ist diesmal die Caritas Bodensee-Oberschwaben mit dem Programm „Stopp, nicht mit mir“ gegen sexuellen Missbrauch. Mit diesem hatte auch die Grundschule Kau vor den Herbstferien bereits gute Erfahrungen gemacht.

„Besonders wichtig ist es, dass die Kinder wissen, wer ihre Ansprechpartner sind“, sagt Schillerschulleiterin Lydia Sauter. Natürlich sei es das Ziel, einer immer größeren Gewaltbereitschaft entgegenzuwirken. Aber auch vor dem vierten Mal sagt sie: „Den Erfolg kann man nicht messen.“ Sprich: Die Schillerschule ist – wie jede andere Schule auch – kein Ort, an dem es gar keine Gewalt gibt.

Aber die Tage helfen, so Sauter, das Bewusstsein zu schärfen. Beim Karateschnupperkurs der Karateschule Bodensee lernen alle Schüler ganz grundsätzliche Selbstverteidigungstechniken. Und sie bekommen im Lauf der Woche Tipps, wie sie einem Angreifer oder Mobber entgegentreten können. „Gegenüber Erwachsenen oder Jugendlichen sind Kinder immer die Kleinen und damit im Nachteil“, sagt Lydia Sauter.

„Feuer“ statt „Hilfe“ rufen

Aber auch sie können Techniken anwenden, die an anderer Stelle in Erwachsenenkursen gelehrt werden. Statt „Hilfe“ etwa solle man „Feuer“ rufen, nennt die Grundschulleiterin ein Beispiel. Denn da seien Andere eher bereit zu helfen. Es geht aber auch um Deeskalation, ums Gespräch. Oder darum, an wen man sich wenden kann, wenn etwas passiert ist. „Es ist mir wichtig, dass Kinder sich äußern, wenn sie Probleme haben“, sagt Lydia Sauter.

Gewaltbereitschaft gebe es immer, etwa wenn jemand das Gefühl habe, benachteiligt zu sein, oder wenn es Ängste in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen gebe. Manches ist aber auch einfach Einstellungssache. So berichtet Lydia Sauter, dass bei Konflikten Kinder von ihren Eltern in manchen Fällen ermutigt würden: „Schlag zurück.“ Mit dem Programm will die Schule dem entgegenwirken.

Ziel: Gesundes Selbstbewusstsein

Wobei die Schullerschulleiterin durchaus sagt: „Es wäre auch falsch, wenn Kinder sich überhaupt nicht wehren würden.“ Anders gesagt: Ausschließlich Zurückhaltung und Defensive sind auch nicht erstrebenswert, sondern, so sagt Lydia Sauter, „Kinder mit einem gesunden Selbstbewusstsein“, – die eben auch einfach mal Nein sagen können, wenn sie etwas nicht möchten. Und hier geht das Programm eben auch auf Techniken ein, mit denen man Gewalt verhindern kann.

Neben der Caritas und der Karateschule Bodensee sind so auch Lehrer und die Schulsozialarbeit mit verschiedenen Angeboten an Bord der Präventionswoche. Jede Klasse nimmt mit einem auf sie abgestuften Programm daran teil. Und eben dieser Klassenverband ist auch wichtig, sagt Lydia Sauter, weil die Schüler sich ja tagtäglich in dieser Gruppe begegnen. Das habe auch etwas mit Vertrauensbildung zu tun.