Schildkröten von Balkon gestohlen

Unbekannte haben in der Aalener Weilerstraße am Freitag zwischen 11.30 und 19.30 Uhr drei griechische Landschildkröten gestohlen. Das berichtet die Polizei. Die Tiere waren in einem gesicherten Behälter auf einem Balkon.

Die Polizei vermutet, dass die Täter über eine Wendeltreppe auf den Balkon gelangt waren. Diese ging vom Garten aus in das erste Obergeschoss. Zeugen werden gebeten, der Polizei Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Schildkröten zu geben.

Testudo hermanni boettgeri

Die Tiere gehören der Gattung Testudo hermanni boettgeri an. Hinweise an das Polizeirevier Aalen: 07361/5240.