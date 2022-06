Schilder abgetreten

Weingarten (sz) - Ein junger Mann hat am frühen Mittwoch zwischen 1 und 2 Uhr an mehreren in der Dieselstraße in Weingarten geparkten Fahrzeugen die Kennzeichen abgetreten. Das berichtet die Polizei.An mindestens zwei Fahrzeugen verursachte der Unbekannte Sachschaden. Er wird von einem Zeugen als etwa 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er trug kurz rasierte Haare und einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen. Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 entgegen.