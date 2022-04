Schiefer-Erlebnis öffnet wieder seine Pforten

Das Schiefer-Erlebnis Dormettingen startet am Samstag, 9. April, in die neue Saison. Der große Fossilien- Klopf- und Sammelplatz, der Bergbau-Spielplatz sowie der Schiefer-Erlebnis-Rundweg sind dann wieder für Besucher jeden Alters geöffnet, teilen die Verantwortlichen mit.

Hammer, Meißel und Schutzbrillen können im Restaurant „Schieferhaus“ ausgeliehen werden, ein Präparator ist an den Wochenenden ebenfalls vor Ort und verwandelt Fundstücke (gegen eine kleine Gebühr) in einen dauerhaften Schatz, heißt es in der Ankündigung weiter. Der Eintritt ist frei.

Montag und Dienstag ist Ruhetag, Mittwoch und Donnerstag hat das Schiefer-Erlebnis Dormettingen von 11.30 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11.30 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet.