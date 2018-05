Schiedsrichter Hartmann spricht in Weingarten

Die Schiedsrichter-Gewinnung ist elementare Aufgabe der Schiedsrichtergruppen (SRG) in Zusammenarbeit mit den Fußballvereinen, um einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb gewährleisten zu können. Allerdings ist es für viele Clubs immer schwerer geworden, neue Unparteiische zu finden. Einen besonderen Gast gibt es daher am Montag, 28. Mai, um 18 Uhr an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Bundesligaschiedsrichter Robert Hartmann aus Wangen berichtet im Raum C004 an der Hochschule in Weingarten (Doggenriedstraße) über die „Faszination Schiedsrichter“. Unter anderem geht es um die Herausforderung in seinem Job sowie den Sinn des Videoassistenten. Beim DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem FC Schalke 04 und dem späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt verzichtete Hartmann in der Nachspielzeit trotz massiver Proteste der Schalker auf einen Einsatz des Videobeweises – der Schiedsrichter hatte vor dem möglichen Ausgleich der Schalker wegen eines angeblichen Handspiels bereits gepfiffen.

Eingeladen sind in Weingarten laut Mitteilung der SRG Ravensburg Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren – auch in Begleitung ihrer Eltern –, die Interesse haben, Schiedsrichter zu werden.