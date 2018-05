Scherz geht schief - Jugendlicher verletzt

Jugendliche wollen auf einer Party in Altheim ein Mädchen erschrecken. Die junge Frau bleibt entspannt - für ihren Freund endet der Scherz jedoch fatal.

Unter einem Vorwand lockte eine Clique das Mädchen vor das Haus. Der 17 Jahre alte Freund begleitete sie nach draußen. Als der junge Mann einen verkleideten Maskenmann entdeckte, erschrak der Jugendliche dermaßen, dass er in Panik wegrannte. Dabei stolperte er und fiel hin.

Eine Flasche, die der Junge in der Hand hielt, zerbrach bei dem Sturz. Der Unglücksrabe verletzte sich an den Scherben, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Mädchen erkannte den Spaß und reagierte gelassen.