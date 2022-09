Schenk- und Tauschbörse im Aulendorfer Schloss

Aulendorf (sz) - Im Aulendorfer Schlossinnenhof findet am Sonntag, 25. September, von 11 bis 17 Uhr ein Schenk- und Tauschmarkt statt. So können Dinge, die nutzlos geworden sind, von anderen noch gebraucht werden und finden so eine neue Verwendung, wie die Stadt Aulendorf informiert. Die Waren dürfen kostenfrei mitgenommen werden, es muss kein Tausch erfolgen.

Wer Waren in funktionsfähigem und guten Zustand abgeben möchte, kann das am 24. September zwischen 16 und 18 Uhr am Schloss tun (Ware wird kontrolliert). Es dürfen maximal zwei Umzugskartons oder umzugskartonähnliche Packmaße pro Haushalt abgegeben werden. (Kleidung wird nicht angenommen). Die Abgabe erfolgt kostenfrei.

Alles, was am nächsten Tag nicht mitgenommen wurde, wird von der Stadt Aulendorf gespendet. Die Waren werden nicht zurück gegeben.

Größere Waren wie Möbel können nicht vor Ort angenommen werden, es gibt allerdings die Möglichkeit, solche Waren an einer Pinnwand im Schlossinnenhof mittels Aushang anzubieten.

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“