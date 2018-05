Der Gemeinderat der Stadt Schelklingen hat in der vergangenen Woche den Weg frei gemacht, damit der Lebensmittel- und Getränkemarkt des Unternehmens Rewe in Schelklingen zusammengelegt werden können. Bisher war es so, dass Kunden zwei mal an die Kasse mussten. Einmal um den normalen Einkauf zu bezahlen und einmal, um Getränke zu kaufen. Das soll sich in Zukunft ändern, hieß es während der Sitzung. Dafür war eine Änderung des Bebauungsplans notwendig. Die Stadträte folgten dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig.

Michael Strobl von den Freien Wählern gab zu bedenken, dass die Zufahrt zum Parkplatz aus Richtung der Firma Keller und Böllinger nicht ausreichen werden. Dem widersprach Bürgermeister Ulrich Ruckh und merkte an, dass die derzeitige Ist-Situation vor Ort nicht der des eigentlichen Bebauungsplans entspreche.

Zustimmung kam auch von Seiten der CDU. Stadtverbandsvorsitzender Heinz Zeiher freute sich darüber, dass sich nun endlich „die unhaltbaren Situation bei Rewe verbessert“.