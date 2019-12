Schelklingen-Hausen gewinnt in Donaurieden und ist Herbstmeister

Donaurieden - Nach der Absage des vorgesehenen Top-Spiels SF Kirchen - SV Betzenweiler hat die Schwäbische Zeitung die Partie SF Donaurieden - FV Schelklingen-Hausen ausgewählt. Diese beiden Mannschaften haben ein wirklich gutes Kreisliga A-Spiel abgeliefert; ein wirkliches TopSpiel.

SF Donaurieden - FV Schelklingen-Hausen 1:2 (1:1) - Tore: 0:1 Mario Sopic (32.), 1:1 Bernd Stetter (41.), 1:2 Steffen Hentschel (87.). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Mario Sopic (FV/70.). - Anfangs zeigten die Schelklinger, dass sie zurecht an der Tabellenspitze stehen. Sie hatten mehr Spielanteile. Die SF Donaurieden hielten jedoch dagegen. Nach Wiederanspiel hatten die Gäste die erste klare Torchance. Aber Donaurieden wusste sich zu wehren und konnte den Gegner meist schon im Mittelfeld stören. In der 32. Minute ein kurioser Treffer: Mario Sopic traf mit einem Eckball direkt ins Tor. Donaurieden zeigte sich jedoch wenig beeindruckt, ließ zunächst eine gute Torchance aus, doch Bernd Stetter glich in der 41. Minute aus. So ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause hatten zunächst die Gäste eine gute Torchance und sie forderten nun mehrmals den heimischen Torhüter, der einige sehr starke Momente hatte. Es war ein wirkliches Kampfspiel mit viel Spannung. In der 70. Minute gab es im Donauriedener Strafraum eine Elfmeter-verdächtige Szene bei einem Foul an Mario Sopic. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen und Sopic ließ sich kurz darauf zu einem Frust-Foul an seinem Gegenspieler hinreißen. Das hatte eine Rote Karte zur Folge, so dass die Schelklinger zwanzig Minuten in Unterzahl spielten. Donaurieden sah nun eine Chance und brachte einige Male das Gästetor in Gefahr. Die beste Chance vergab dabei Emil Schuster, der im Schelklinger Strafraum im entscheidenden Moment ausrutschte. Die Partie wurde zunehmend hitziger und manches Foul wäre zu verhindern gewesen. Die Schelklinger spielten trotz Unterzahl recht clever und ließen die Sportfreunde nicht zum ersehnten Siegtreffer kommen. Als alles mit einem Remis rechnete, verlängerte Steffen Hentschel einen Freistoß per Kopfball zum 1:2. - Hoch gewann zuvor die Donauriedener Reserve mit 6:1.

Erstmals in dieser Saison wurden in der Kreisliga A zwei Spiele abgesagt. Sowohl in Kirchen, als auch in Oberdischingen konnte wegen schlechter Platzverhältnisse nicht angepfiffen werden. Die Partie des SV Oberdischingen wurde bereits auf Karsamstag neu angesetzt.

Die drei führenden Mannschaften haben jedoch gespielt. Der FV Schelklingen-Hausen gewann in Donaurieden und ist Herbstmeister. Die SGM Ertingen/Binzwangen verbleibt nach der Punkteteilung in Zwiefalten auf dem zweiten Platz und die SG Griesingen hat durch ihren Sieg in Ersingen vor der Winterpause noch den dritten Tabellenplatz erobert. Der FC Schelklingen/Alb und der SV Ringingen haben die Punkte geteilt und belegen dadurch weiterhin Mittelplätze. Böse erwischt hat es jedoch den TSV Rißtissen, der das Keller-Derby gegen den SV Dürmentingen zu Hause verlor und als Tabellenletzter in die Winterpause geht.

SG Ersingen - SG Griesingen 1:4 (0:2). - Tore: 0:1 Peter Gobs (3.), 0:2 Raphael Brunner (21.), 1:2 Niklas Guggenberger (56.), 1:3, 1:4 Jannik Werner (67., 87.). - Ersingens Pressewart Bernd Heber nannte das Kind beim Namen: „Die SG Griesingen war definitiv besser und hat verdient gewonnen.“ Dies galt vor allem für die erste Halbzeit. Nachdem Ersingen verkürzt hatte, sicherte Jannik Werner mit einem Doppelschlag den klaren Gästesieg. Res.: abgesagt.

FC Schelklingen/Alb - SV Ringingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Timo Rothenbacher (42.), 1:1 Daniel Kress (63.). Gegen Spielende ließen die Gastgeber eine klare Torchance aus- - Reserven: 3:1.

TSV Rißtissen - SV Dürmentingen 0:3 (0.0). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Raphael Buck (63., 76., 83.). - Obwohl Gästespieler Jakob Ziegler (58.) Gelb/Rot sah. kamen die klar besseren Dürmentinger zu einem sicheren Sieg. - Reserven: abgesagt.

SGM Daugendorf/Zwiefalten - SGM Ertingen/Binzwangen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Alexander Hecht (46.), 1:1 Johannes Rueß (58.) - Das war ein gerechtes Ergebnis.