Eine Glasscheibe an der Auffahrt zum Parkdeck am Lindaupark ist zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 9 Uhr, eingeschlagen worden. Die Scheibe hat nur dekorativen Zweck und führt nicht in das Gebäudeinnere, sodass von einem Einbruchsversuch nicht ausgegangen werden kann. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 450 Euro beziffert.