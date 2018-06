Schauspielerin Christine Urspruch spricht über Talente

Christine Urspruch ist als Schauspielerin einem Millionenpublikum bekannt. Das 1,32 Meter große Energiebündel ist am Dienstag, 8. Mai, ab 18 Uhr auf dem Weingartner Welfencampus in der Leibnizstraße zu Gast. Im Audimax des C-Gebäudes äußert sich die Abiturientin über ihren Karriereweg und die Herausforderungen ihres Lebens. Die 39-Jährige spielte das „Sams“ im gleichnamigen Kinderfilm und ist heute vielen als Pathologin „Alberich“ Haller aus dem Münsteraner Tatort bekannt. 1970 wurde Urspruch in Remscheid geboren, sie lebt heute in Wangen. Studenten der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege führen in einer Moderationsrunde zusammen mit Initiator Professor Dr. Jörg Wendorff durch den Abend im größten Hörsaal der Hochschule. Die Kernfrage des Gesprächs ist: „Wie entdeckt man seine besonderen Talente und wie bestreitet man seinen Weg erfolgreich auch gegen Widerstände?“ Der Eintritt ist frei. sz/Foto: privat