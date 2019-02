Schauspiel zeigt „Faust I“ im GZH

Friedrichshafen (sz) - Das Schauspiel Chemnitz zeigt in Kooperation mit dem Ballett Chemnitz am Dienstag, 29. Januar, und am Mittwoch, 30. Januar, im Graf-Zeppelin-Haus die Tragödie „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Um 18.30 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück.

Der Wissenschaftler Dr. Heinrich Faust hat in seinem Leben alles erreicht. Er ist ein gut situierter Forscher, unersättlich im Streben nach Wissen. Und dennoch sucht er nach dem, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. In Einzelteile zersplittert liegt sie vor ihm, fremd ist ihm die Welt geworden. In diesem Zustand trifft Faust auf Mephisto und geht mit ihm eine folgenreiche Wette ein: Er gibt sein Leben, wenn Mephisto es schafft, ihm den einen höchsten Augenblick zu bescheren. Und mit dem Teufel an seiner Seite macht Faust sich auf die Jagd nach diesem Augenblick. Was in Auerbachs Keller als leichtes Saufgelage mit dem pöbelnden Volk beginnt, setzt sich als exzessiver Verjüngungstripfort. Bis Faust schließlich auf Gretchen trifft. Und was eine Liebesgeschichte werden könnte, endet mit der Vernichtung der jungen Frau.