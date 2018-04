Schauspiel beim Kinderfranziskusfest

Seit mehr als 20 Jahren reisen die Franziskusfreunde von St. Ulrich in Wangen ins Kloster nach Sießen. Am 1. Mai spielen die 16 Mädchen und Jungen auch in diesem Jahr beim Kinderfranziskusfest Theater.

Dort spielt die Truppe in diesem Jahr das Stück „Werde, der Du bist“ im Rahmen des Festauftakts, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Wangener sind wie in jedem Jahr im großen Saal des Klosters beherbergt, wo sie das zauberhafte Stück zu Ehren des großen Heiligen spielen. Die Gruppe probt seit Beginn der Fastenzeit unter der Regie von Caterina Dreizehnter.

Fleißige Helfer bastelten Gewänder, Requisiten und das Bühnenbild und organisieren die die jetzt bevorstehende Fahrt nach Sießen. Dort ist die Gruppe für einen Tag Teil der Klostergemeinschaft.