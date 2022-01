Noch nicht beziffert werden kann der Schaden, der am Sonntag an der Schaufensterscheibe eines Autohauses in der Ravensburger Jahnstraße entstanden ist.

Bislang unbekannte Täter beschädigten das Glas zwischen 1 und 20.45 Uhr, teilt die Polizei mit. Das Revier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um sachdienliche Hinweise.