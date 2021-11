Schaufellader gerät in Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montagnachmittag ein Schaufellader in einem Teilort von Magenbuch in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Schaufellader, der tags zuvor repariert worden war, von selbst gestartet sein und zu brennen begonnen haben. Der Besitzer, der die Flammen entdeckte, leitete bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr selbst Löscharbeiten ein. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren insgesamt mit sieben Fahrzeugen und mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden kann nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.