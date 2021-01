Von Schwäbische Zeitung

Um einen ironischen, scharfzüngigen Satz ist Ursula Wetzel nie verlegen. „Ich bin aus Versehen so alt geworden“, sagt sie – und meint ihren 95. Geburtstag, den sie im Dezember hatte. Wem sie gegenüber sitzt und wem sie – selten im Sessel, meistens in Bewegung, mit den Füßen ein paar schnelle Relevés ausführend – aus ihrem Leben erzählt, der würde ihr diese 95 Lebensjahre sowieso kaum glauben, wäre da nicht dieser blaue Ausweis auf dem Tisch, ausgestellt am 6.