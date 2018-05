„Schandfleck“ Tankstelle: Stadt sind „die Hände komplett gebunden“

Reaktion von Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann auf den Artikel in der SZ über die herrenlose Tankstelle in der Bahnhofstraße. Hier herrscht aktuell Stillstand – Kaufmann betont aber, dass dies nicht seine oder die Schuld der Laichinger Verwaltung sei. Im Gegenteil: Er habe alles in seiner Macht Stehende getan, um Bewegung in die Sache zu bringen. Der Ball liege nun aber im Feld des Amts für Vermögen und Bau mit Sitz in Ulm.

Dieses, so Kaufmann, müsse in „sicher nicht einfachen Gesprächen“ eine Lösung finden. Laut Kaufmann könne eine Lösung so aussehen, dass die Gläubiger, die Rechte an dem herrenlosen Areal haben, von diesen ihren Rechten zurücktreten. Dann wäre der Weg zumindest für eine Zwangsversteigerung des Geländes mitsamt der maroden Tankstelle frei. Eine solche Zwangsversteigerung sei, so Kaufmann, vor längerer Zeit aber schon einmal gescheitert, weil einige Gläubiger eben nicht von ihren Rechten Abstand nehmen wollten. Auch die Stadt Laichingen gehört zu den Gläubigern. Und sie würde auf ihre Rechte wohl verzichten signalisierte am Donnerstag Bauamtschef Günter Hascher in der SZ. Allerdings obliegt diese Entscheidung dem Gemeinderat.

Warum aber ist bis jetzt noch nichts Sichtbares passiert? Seit vier Jahren verrottet das Gelände im Herzen der Stadt und vor aller Passanten Augen. Kaufmann führt die „erheblichen Verzögerungen“ auf eine Vakanz beim Amt für Vermögen und Bau zurück. Auch habe es da zuletzt einen Mitarbeiterwechsel gegeben. Den Ärger von Stadtrat Ernst Joachim Bauer (Igel) über den Stillstand könne er nachvollziehen, so Klaus Kaufmann. Jedoch seien ihm und der Verwaltung „die Hände komplett gebunden“. Er könne „nicht einmal mit den Gläubigern Kontakt aufnehmen“. Der Bürgermeister teilt mit, dass er alles, was in seiner Macht stand und steht, getan habe. „Mehrmals“ habe er sich an das Amt für Vermögen und Bau gewandt. „Doch, wenn dort nichts passiert, dann kann auch ich mit meinem Drängen leider nichts ausrichten. Ich habe keinerlei Handhabe.“

Kaufmann teilt zuletzt mit, dass er „ziemlich sauer ist ob dieser Berichterstattung“ in der SZ. Es stimme nicht, dass die Laichinger Verwaltung bislang tatenlos gewesen sei. Die Berichterstattung würde „unsere Bemühungen einfach komplett ins Gegenteil“ verkehren.