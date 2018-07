Schalkes Europa-Auftritt in Bukarest gefährdet

Gelsenkirchen (dpa) - Dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 droht wegen eines ramponierten Rasens in Bukarest ein verspäteter Start in die Gruppenphase der Europa League. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde das Spiel am kommenden Donnerstag in diesem Stadion nicht stattfinden, sagte Sportvorstand Horst Heldt. Man arbeite gemeinsam mit der UEFA an einer Lösung. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, dass die Partie ausfalle und höchstwahrscheinlich am 22. September nachgeholt werde. Der Rasen im neuen Nationalstadion von Bukarest sei nach dem Länderspiel Rumänien - Frankreich komplett zerstört worden.