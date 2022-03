Schalkes Büskens hofft noch auf Trainer-Einstand am Sonntag

Mike Büskens hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, am Sonntag beim FC Ingolstadt auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zurückzukehren.

„Die Chance besteht auf jeden Fall“, sagte der aktuell in Corona-Isolation befindliche Coach. „Wir sind tagtäglich im Austausch und lassen nichts unversucht.“

Der langjährige Schalke-Profi und Co-Trainer, der in der Vergangenheit auch schon Interimscoach der Königsblauen war, hat nach der Beurlaubung von Dimitrios Grammozis das Traineramt bis zum Saisonende übernommen. Allerdings kann der 53-Jahre alte Düsseldorfer das Team wegen einer Corona-Infektion derzeit nicht trainieren. „Ich habe so viel Energie in meinem alten Kadaver, dass ich nur noch raus will. Dass ich das jetzt nicht kann, ärgert mich ungemein“, sagte Büskens. Sollte er sich bis zum Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht freitesten können, würde er wie schon im Training von seinem Assistenten Matthias Kreutzer vertreten.

