Schalke Esports startet Kampagne für mentale Gesundheit

Schalke in schwarz: Das League-of-Legends-Team der Gelsenkirchener wird bis zum Ende der Saison der europäischen Liga LEC in schwarzen Trikots antreten. Wie der Verein auf Twitter mitteilte, soll damit Aufmerksamkeit auf das Thema mentale Gesundheit im E-Sport gelenkt werden.

„Wir fühlen sehr stark, dass wir eine Verantwortung haben, unsere Stärke und Reichweite für einen guten Zweck zu nutzen“, sagt Schalkes Chief Gaming Officer Tim Reichert in einem beigestellten Video. „Mentale Gesundheit ist ein Thema, das zu oft übersehen wird, obwohl es so ein schockierend verbreitetes Problem ist.“ Die Corona-Pandemie habe die Situation zusätzlich verschlimmert.

Das schwarze Trikot werde auch verkauft, wobei 50 Prozent der Einnahmen an die Robert-Enke-Stiftung gehen. Die Initiative unterstützt Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen, die über Herzkrankheiten von Kindern sowie Depressionskrankheiten aufklären. Zusätzlich wolle Schalke 04 Esports in den kommenden Wochen Videos veröffentlichen, in denen es um die Auswirkungen von Anfeindungen und gezielter Belästigung auf Profi-E-Sportler gehen soll.

