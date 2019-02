Schade: Der Macher geht

Schade. Der Macher verlässt das aufstrebende Schiff. Dietmar Hatzing wird zum Saisonende den FV Biberach nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren wieder verlassen. Und das ist wirklich schade, auch wenn es ihm menschlich sehr zu gönnen ist, eine Pause einzulegen. Hatzing hat das Aushängeschild des Vereins, die erste Mannschaft, wieder auf Vordermann gebracht. Obgleich auch er vor zwei Jahren den Abstieg aus der Landes- in die Bezirksliga nicht verhindern konnte. Was dann passierte, gleicht aber einer Erfolgsstory. Stur verfolgte Hatzing seinen Stil, eine Mischung aus Disziplin und Kreativität, was bis zu Platz zwei aktuell in der Landesliga führte. Hatzing war auch maßgeblich beteiligt an den Verpflichtungen von Andreas Wonschick, Fabian Scheffold und zuletzt Florian Treske, aber auch an der Entwicklung etwa der Diamant-Brüder. Hatzing hat sportlich und mit seiner Art für Ruhe im Verein gesorgt. Daran muss sich der Verein messen lassen ab dem 1. Juli dieses Jahres – womöglich dann sogar in der Verbandsliga.