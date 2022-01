Schachverein Weingarten gewinnt in der Landesliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegen den favorisierten Tabellenzweiten aus Obersulmetingen konnte Weingarten 1 überraschend klar mit 5,5:2,5 gewinnen. Die Entscheidung fiel hauptsächlich an den vorderen Brettern, an denen die Gäste nach dem bisherigen Saisonverlauf überdurchschnittlich erfolgreich gewesen waren. So musste auf Brett 1 der frühere Weingartener Philipp Müller gegen S. Szczep seine erste Saison-Niederlage hinnehmen. Ebenso erging es auf Brett 2 dem wertungsstärksten Obersulmetinger gegen Julian Kraft, der erneut eine bärenstarke Partie ablieferte. Auf Brett 3 kam es zum einzigen Remis bei E. Christ, dessen Gegner bisher ebenfalls noch nichts abgegeben hatte. Der Siegeszug setze sich auf den Brettern 4 und 5 fort: Stefan Leser gewann mit zwei schön herausgespielten Mehrbauern und Dirk Schmidt im überlegenen reinen Springerendspiel. Auch Dominik Kern gewann auf dem 8. Brett nach zähem Mittelspiel verdient. Dagegen musste auf dem 6. Brett Wieland Hoffmann nach ungenauer Eröffnung dem Gegner gratulieren. Auch Rainer Gartenschläger auf dem 7. Brett unterlag in einer komplizierten, spannenden Angriffspartie. In der Tabelle hat sich Weingarten mit diesem ersten Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz verbessert.