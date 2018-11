Schachteam aus Tettnang überrascht

Tettnang (sz) - In der vierten Runde der Schach-Verbandsliga hat Tettnangs erste Schachmannschaft am Samstag Tettnangs gegen das klar favorisierte Team aus Langenau knapp mit 4,5:3,5 gewonnen. Nach den beiden Remisen von Dietmar Heilinger (Brett 3) und Marc Kreuzahler (7) schien aus Tettnanger Sicht noch alles nach Plan zu laufen.

Nach der Niederlage von Katrin Leser an Brett 4 lag Tettnang allerdings zum ersten Mal in der Begegnung zurück. Den Ausgleich schaffte Jürgen Längl (Brett 1) mit seinem ersten Saisonsieg, dessen Gegner nach einem Angriff den Bogen überspannte. Doch durch die Niederlage von Benno Barthelmann an Brett 4 kamen die Gäste erneut in Führung. Zu diesem Zeitpunkt standen Thomas Kohn (Brett 2) und Marius Kaiser (Brett 6) jedoch bereits besser, sodass die Tettnanger noch auf einen knappen Sieg hoffen durften.

Und genau so kam es auch: Thomas Kohn führte nach einem Bauerngewinn im Mittelspiel seine bessere Stellung bei beidseitiger Zeitnot konsequent zum Sieg, was den erneuten Ausgleich bedeutete. Nach dem Remis an Brett 8 von Markus Krämer lag nun alles in der Hand von Marius Kaiser. Durch eine schöne Kombination mit Damenopfer bekam er seine geopferten Figuren mit Zinsen zurück und wandelte das materielle Übergewicht im Endspiel in einen vollen Punkt um.

Damit liegt Tettnang nach vier Spielen mit vier Mannschaftspunkten auf dem sechsten Tabellenrang. Dahinter liegen vier Mannschaften, die jeweils zwei Punkte aufweisen.