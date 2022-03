Ravensburg (sz) - In der Schwabenstraße in Weißenau ist in der Nacht zum Sonntag ein Schachtdeckel entfernt worden, teilt die Polizei mit. Die Täter riskierten damit, einen Unfall zu verursachen.

Den entfernten Deckel hatten die Täter achtlos in den Garten eines Anwohners geworfen. Personen, die Hinweise darauf geben können, wer den Deckel ausgehoben hat, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden.