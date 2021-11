Schach-Spielbericht vom 17.10.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Am 2. Spieltag in der Bezirksliga hat die 2. Mannschaft des Schachvereins Weingarten gegen die 1. Mannschaft von Ravensburg erwartungsgemäß mit 2,5:5,5 verloren. Zwar holte Weingarten schon frühzeitig an Brett 8 im Duell der einzigen Ersatzspieler mit Roland Haag gegen Michael Aleksandrov den ersten Brettpunkt. Danach gingen aber die Partien von Dominik Kern gegen Berthold Vetter (7), Pavel Sluka gegen Werner Lutsch (3), Tobias Hagge gegen Andreas Dikich (2) und Hubert Müller gegen Murat Özdemir (4) allesamt verloren, wobei zumindest Müller mit einem Mehrbauer und Stellungsvorteil durchaus Gewinnchancen hatte. Aber wegen eines fehlerhaften Königszugs geriet er unverhofft in Mattnetz, das sein Gegner souverän ausnutzte. An Brett 5 konnte Alexander Flemmer gegen Tadeus Lewandowski einen Bauern gewinnen, aber bei ungleichen Läufern war dennoch nicht mehr als ein Remis möglich. Artur Kreuzer eröffnete gegen Michael Schwell (6) etwas zu zaghaft und fand deshalb nie zu dem von ihm bevorzugten Spielaufbau, sodass der Druck seines Gegners sich immer mehr verstärkte, bis schließlich auch diese Partie verloren ging. Am Spitzenbrett spielte Josef Möhrle gegen Andreas Abt, der im Endspiel am Königsflügel einen Bauern gewinnen konnte. Aber Möhrle konterte am Damenflügel und konnte wegen dem drohenden Matt auf der Grundlinie nicht nur einen Turm gewinnen, sondern anschließend auch noch einen Bauern umwandeln, was zum Gewinn führte. Ravensburg steht nach dem 2. Spieltag punktgleich mit Tettnang 2 an der Tabellenspitze, während Weingarten 2 auf den ersten Mannschaftssieg weiter warten muss.