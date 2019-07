Schach-Pokalturnier findet in Trossingen statt

Von Deutsche Presse-Agentur

Rund hundert Meter ist ein Wanderer in den Allgäuer Alpen in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 38-Jährige war am mehr als 2000 Meter hohen Entschenkopf bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit einer Begleiterin unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Auf dem Weg zurück ins Tal stürzte der Mann und fiel das felsige Steilgelände hinunter. Rettungskräfte konnten am Dienstag nur noch den Tod des Wanderers feststellen.