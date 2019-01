Schützenverein Burgweiler ehrt langjähriges Mitglied

Der Schützenverein Burgweiler hat auf der Jahreshauptversammlung keine Probleme bei der Besetzung der Ehrenämter im Vorstand gehabt. Rudolf König, der dem Verein bereits seit 26 Jahren vorsteht und zugleich als Sport- und Schießleiter fungiert, stellte sich für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Ihm folgten auch Stellvertreter Hubert Rist, Kassierer Bernd Rössler, Schriftführer Manfred Keller und die Kassenprüfer Michael Flickinger und Johannes Gnannt. Für Ortsvorsteher Wolfgang Richter war es ein Leichtes, die Wahl zu leiten. Er hatte zugleich auch Lob und Dank parat für die Tätigkeit im Rahmen der Dorfgemeinschaft, die die Dorfschänke betreibt. An dieser Stelle ging sowohl von Wolfang Richter als auch von Rudolf König ein herzliches Dankeschön an die Frau hinter der Theke, Erika Nowack.

Mit 38 Mitgliedern ging der Verein in das Schützenjahr 2019. Den Berichten zufolge herrschte rege schießsportliche Tätigkeit, die schließlich zu Erfolgen sowohl bei der Vereinsmeisterschaft als auch bei auswärtigen Wettkämpfen führte. Die erreichten Plätze lagen – sowohl in den Einzel- wie in den Mannschaftswettkämpfen – ausnahmslos im vorderen Drittel. Rudi Wolfensberger, Senior und Ehrenmitglied des Vereins, errang bei den Runden-Wettkämpfen in der Disziplin Luftgewehr Auflage den zweiten Platz unter 49 Teilnehmern. Im Mannschaftsrunden-Wettkampf hießen die Sieger Rudolf König (Luftpistole), Michael König (Luftgewehr eins), Jens Kettnaker (Luftgewehr zwei), Rudi Wolfensberger (Luftgewehr-Auflage) und Manfred Keller (Luftgewehr-Auflage).

Der Vereinsmeisterschaft folgte die Kreismeisterschaft, die in Singen ausgetragen wurden. Aus der vorjährigen Kreismeisterschaft überreichte der Vorsitzende Goldmedaillen an Rudi Wolfensberger und Rudolf König – die Silbermedaille an Manfred Keller. Erfolgreich war der Verein beim Herbstschießen und Seniorenschießen des Schützenkreises Hegau-Bodensee.

Besonders verdient gemacht hat sich im Schützenverein Burgweiler Gerhard Frick. Seit 35 Jahren ist er aktives Mitglied und „jederzeit bereit, einzuspringen, wenn Not am Mann ist“, so Rudolf König. Ob Standaufsicht, Aufbau oder Abbau, Aufräumen im Schützenhaus und rund um die Dorfschänke – ein Anruf genügt und er ist zur Stelle“, sagte Rudolf König und überreichte ihm die Treueurkunde und ein Weinpräsent. Dem Schützenkönig 2019 anlässlich des Dreikönigsschießens, Jens Kettnaker überreichte der letztjährige Inhaber Benjamin Bauknecht, die Schützenkette.