Schützengesellschaft richtet Bogenturnier im April aus

Die Schützengesellschaft Hummertsried 1855 ist fest in der Gemeinde Eberhardzell verankert Für die gute vereinsübergreifende Zusammenarbeit und die Pflege der Tradition in der Gemeinde sprach Bürgermeister Guntram Grabherr bei der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft seinen Dank aus.

Vorsitzender Manfred Lämmle informierte die Mitglieder in seinem Bericht über Höhepunkte, Aktivitäten und Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurde von der Schützengesellschaft das Sommerferienprogramm und der Ball für Junggebliebene organisiert. Höhepunkt war das zweitägige internationale Bogenturnier in Eberhardzell und der Wettkampf der Eberhardzeller Vereine, sagte Lämmle. Die Jugendarbeit und das Trainingsangebot wird durch die Trainer Peter Schölderle, Manne Erhardt, Diplomtrainer Wolfgang Rentschler und Andreas Brausch weiter ausgebaut. Beim Jugendtraining und der Kooperation Schule-Verein wird den Kindern und Jugendlichen durch Jugendleiter Matthias Rundel und Eduard Geyer jeden Freitag ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm angeboten. Schriftführer Georg Neiss berichtet über die Veranstaltungen und Wettkämpfe die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden. Zur Pflege der Kameradschaft wurden von Neiss im vergangenen Vereinsjahr mehrere vereinsinterne Bogenwettkämpfe organisiert. Klaus Nußbaumer trug die zahlreichen Platzierungen der Vereinsmitglieder bei den Wettkämpfen vor.

Sportleiterin Ulrike Wagner ging in ihrem Bericht auf die Wettkämpfe und sportlichen Erfolge der Luftgewehrmannschaft ein. Bei den anschließenden Wahlen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt. Robert Banaditsch stellte sein Amt als Bogenreferent nach zehnjähriger Tätigkeit zur Verfügung. Manne Erhardt wurde von den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig zum neuen Bogenreferent der Umlachtaler Bogenschützen gewählt. Robert Banaditsch und Thorsten Wagner wurden neu in den Ausschuss der Schützengesellschaft Hummertsried gewählt. Lämmle bedankte sich bei Robert Banaditsch für sein jahrelanges Engagement und sein engagiertes Wirken als Bogenreferent. Er habe dem jährlich im Umlachtal durchgeführten Internationalen Bogenturnier seinen Stempel aufgedrückt. Beim kommenden Internationalen Bogenturnier am 27./28. April wird Matthias Rundel den 3-D-Parours im Umlachtal stellen.