Die Szenerie erinnert an jene in der Osternacht Ende April, als in der Innenstadt von Pfullendorf zwei Autos in Flammen aufgegangen waren.

Nun musste die freiwillige Feuerwehr Pfullendorf in der Nacht auf Samstag, 1. Juni, gegen 1 Uhr erneut zwei brennende Autos löschen, ebenfalls in der Altstadt, diesmal vor dem Wahrzeichen der Stadt Pfullendorf, dem Obertor.

Wie schon beim ersten Mal, als Zeugen am Brandort von einer weißlich glühenden Substanz berichtet hatten, machten nun ebenfalls Augenzeugen eine wichtige ...